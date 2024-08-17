Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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