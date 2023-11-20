Video Yaşam Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video

Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video

20.11.2023 | 13:44

Esenyurt’ta aralarında anlaşmazlık çıkan iki akraba, sokak ortasında birbirine girdi. Kavgada Yalçın Gırnatacı vücuduna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay , dün 01.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Bu sırada arabasının yönelen Yalçın Gırnatacı. tam bagajını açarken, cinayet şüphelisi akrabası üzerine koşarak elindeki bıçağı karnına soktu. Aldığı bıçak darbesi sonrası yere yığılan Gırnatacı'yı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Yalçın G. hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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