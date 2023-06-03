Antalya'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü. Köşkler ve sandalyeler ise denize sürüklendi.