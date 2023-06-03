Antalya'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü. Köşkler ve sandalyeler ise denize sürüklendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
00:26
01:04
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2023 | 12:37
02:21
01:22
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.06.2023 | 11:36
03:09
02:20
Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 11:24
01:01
Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:57
01:36
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 03.06.2023 | 10:55
00:21
02:13
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:19
02:16
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 10:13
01:31
Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 03.06.2023 | 10:09
00:56
Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 03.06.2023 | 09:28
01:45
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 03.06.2023 | 09:23
08:18
Beykoz'da freni boşalan otobüs bir evin bahçesine düştü | Video 03.06.2023 | 09:13
04:33
Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı | Video 03.06.2023 | 09:13
04:49
04:12
Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında | Video 02.06.2023 | 16:39
00:55
Oyalanır gibi yaparak, bakır kabloları çaldı | Video 02.06.2023 | 16:19