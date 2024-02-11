Video Yaşam Antalya’daki tersane yangını 3 buçuk saatte kontrol altına alındı | Video
Antalya’daki tersane yangını 3 buçuk saatte kontrol altına alındı | Video

Antalya’daki tersane yangını 3 buçuk saatte kontrol altına alındı | Video

11.02.2024 | 08:28

Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan ve 4 teknenin yanmasıyla sonuçlanan yangın kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı. Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

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