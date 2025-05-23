Video Yaşam Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video
Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video

Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video

23.05.2025 | 10:41

İstanbul Arnavutköy'de çıkan tartışmada eşinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Eniştesini bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arnavutköy'de gerçekleşen olayda iddiaya göre, İlkay Yersaloğlu tartıştıkları için babasının evine giden eşi ve çocuklarını almak üzere kayınpederinin evini gitti. Taraflar konuşmaya başladı. Bu sırada İlkay Yersaloğlu, kayınpederi ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya eşinin kardeşi olan Y.Ç. isimli şahıs da dahil oldu. Arbede esnasında Y.Ç., eniştesi İlkay Yersaloğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Y.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. İlkay Yersaloğlu, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Evine dönen yaralı İlkay Yersaloğlu, aynı gün gece saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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