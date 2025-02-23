Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 23.02.2025 | 13:37 Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde kaydedilen ilginç görüntülerde, bir martı çatıya çıkardığı topla oynarken, bir şahin ise kargalardan korkarak bir binanın kenarına sığındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde kaydedilen ilginç görüntüler, Hopa ilçesinde bir martı, alışılmadık bir şekilde çatıya çıkardığı topla oyun oynarken görüntülendi. Bu ilginç davranış, bölgedeki kuşların farklı ve şaşırtıcı özelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arhavi ilçesinde ise farklı bir görüntü kaydedildi. Kargalardan korkan şahin bir binanın kenarına sığındı. Yırtıcı kuşların da bazen doğada karşılaştıkları tehlikelerden nasıl etkilendiklerini gösterdi.

Görüntülerin devamında insanlardan ve kargalardan korkan şahin, uçarak cadde arasında gözden kayboldu.