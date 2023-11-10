Avcılar'da kamyonun damperi alt geçide çarptı | Video

Kaza, öğlen saatlerinde Cihangir Mahallesi'ndeki Birlik Caddesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi altgeçidinde meydana geldi. Boş hafriyat kamyonu altgeçide yaklaştığı sırada damperi bilinmeyen nedenle açıldı. Kamyon şoförü damperin açıldığını fark etmedi. Damper altgeçidin üst tarafına hızla çarpmanın etkisi ile kamyondan ayrıldı. Kazada yaralanan olmazken, bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Damperin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

