Aydos Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü | Video

Son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta sezonun ilk karı yağmaya başladı. Yağan kar dron ile görüntülendi. İstanbul'da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.