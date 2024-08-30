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Bayrampaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

30.08.2024 | 07:59

İstanbul Bayrampaşa’da bir iş yerinin önünde silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Öte yandan polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

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Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra grup içindeki 2 şahıs, yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çelik ve Ali Şen isimli iki kişi yaralanırken şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çalışma yaparken caddenin bir bölümü polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Emniyet güçlerinin silahlı saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.
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