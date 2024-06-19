Bursa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı | Video
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Savrulan otomobillerde bulunan 8 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ü ağır 6 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin motorları yerinden fırlayarak yaklaşık 100 metrelik bir alana savruldu.
HER İKİ OTOMOBİL DE SAVRULDU
Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül(28) araçtan fırladı. Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin(23) olay yerinde hayatını kaybetti.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova'daki hastanelere sevk etti.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza nedeniyle otoyolda Kılıç Kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
Kaza nedeniyle olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza bölgesinde titiz bir çalışma yürüttü. Araçların ve araç parçalarının yoldan temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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