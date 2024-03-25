Drift pilotları tozu dumana kattı | Video 25.03.2024 | 06:08 Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı drift pisti açılışı nefes kesen anlara sahne oldu. drift pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu anlar drone ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı drift pisti Gebze ilçesi Balçık Mahallesi eski İstanbul Yolu üzerinde açıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış nefes kesen anlara sahne oldu. "Battle Drift Festivali" isimi organizasyonda drift pilotları hünerlerini sergiledi. Profesyonel drift pilotları Ömer Mert Örs, Ali Aysan, Özge Kılcı, Hande Tancar, Muhammet Başer, Harun Karabulut, İlkerhan Aydoğuş, Halil Gökoğlu, Süleyman Zorlu ve Bora Bağ plastik direkler arasında yan yana ve sırayla yaptığı gösterirler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Drift pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu anlar drone ile görüntülendi.

"TÜRKİYE'DE PİST YOK. OTOPARK GİBİ YERLERDE YARIŞIYORLAR"

Pist sahibi Fahim Reza Keykhosravi, "7 yıl oldu Türkiye'ye geldim. İran'da da şahsi bir pistim var. Türkiye'de pist yok. Otopark gibi yerlerde yarışıyorlar. Bu bölgeye bir pist açtım. Pistimizin açılışını bugünkü etkinlikle açtık. Pilotlarımız geldi. Heyecanlı bir gün geçirdik. 5 bin seyircimiz var. Etkinlikte 5 de eski pilotumuz var" diye konuştu.