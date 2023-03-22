Video Yaşam Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video

Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video

22.03.2023 | 11:28

TOKAT'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılında restorasyona alınan, duvarlarında Roma dönemine ait taşlara da rastlanmasıyla dikkat çeken 548 yıllık Küçük Minare Camisi ibadete açıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Osmanlı, Selçuklu ya da daha eski dönemlerde cami, medrese, köprü gibi binalar inşa edilirken Bizans, Roma ya da daha eski dönemlerden kalmış taşlar da kullanılmış. Biz bunlara devşirme taş diyoruz" dedi.

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Zile ilçesindeki 548 yıllık Küçük Minare Camisi 2020 yılında restorasyona alındı. Restorasyon çalışmalarında daha önce yapılan sıvalar kazındı. Sıvanın altından çıkan örme duvarlarda Roma dönemine ait bazı taşlar ile kilise taşlarının da kullanıldığı görüldü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı. Cami duvarlarında kullanılan taşlar ise temizlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, camide kullanılan taşların devşirme taş olduğunu belirterek, "Zile'de bulunan bu camimiz halk arasında küçük minare olarak biliniyor. Fakat 1939 Erzincan depreminden sonra minaresinin bir kısmı yıkıldığı için güdük minare olarak da halk arasında bilinmektedir. Bu camimiz 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yaptırılmıştır. Duvarında Roma dönemine ait taşların olması şaşıracak bir durum değildir. Osmanlı, Selçuklu ya da daha eski dönemlerde cami, medrese, köprü, han, hamam inşa edilirken geçmiş dönemden kalmış Bizans, Roma, ya da daha eski dönemlerden kalmış taşlar da değerlendirilmiş. Bu taşlar bulundukları yerden alıp, mevcut yapılarda kullanılıyor. Biz bunlara devşirme taş diyoruz. Anadolu'yu dolaştığımız hemen hemen her yerde, her yapıda rastlamak mümkün. Bu dönemin şartları bakımından normal bir şey. Çünkü mevcut taşları işlemek o dönemin şartlarında hem pahalı, hem de sıkıntılı. Dolayısıyla bunları aşmak için çeşitli yerlerden, yıkıntılı yerlerden bu işlenmiş taşları getirerek yapılarda kullanıyorlar. Bu devşirme taşlar mevcut yapılarda kullanılmasaydı zaman içerisinde heba olup gidecekti" dedi.

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