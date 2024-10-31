Video Yaşam Esenyurt’ta makas atan sürücü yakalandı | Video
Esenyurt’ta makas atan sürücü yakalandı | Video

Esenyurt’ta makas atan sürücü yakalandı | Video

31.10.2024 | 08:57

İstanbul Esenyurt’ta trafikte makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıs, yakalandı. Şahsa, toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt Haramidere E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, tespit ettikleri M.T, isimli sürücüyü bulunduğu adreste aracıyla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan şahsa makas atmak suçundan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamak suçundan 690 TL, saygısızca araç kullanmak suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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