Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı | Video
Kan donduran olay İzmir Foça’da yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
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