Video Yaşam Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

23.11.2023 | 21:19

ATV’nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izlenildi. Esra Erol programında bu haftaki konuğu olan zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı. Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer’in annesini buldu ve bir mucize gerçekleşti. İşte Esra Erol’da programında yaşanan o duygusal anlar!

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