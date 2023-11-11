Video Yaşam Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video
Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video

Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video

11.11.2023 | 10:09

Adana’da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcısının evine yaptığı baskında 11 kilogram plaka esrar ele geçirdi. Şüpheli tutuklanırken ifadesinde, ”Arkadaşım verdi, 2 gün sonra gelip alacağım” demesi dikkat çekti.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Basil H.'nin (34) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki ikametine baskın düzenlendi. Baskında şüpheli Basil H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evde yapılan arama çalışmalarında 7 pakette toplam 11 kilogram plaka esrar ile 587 adet captagon hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ARKADAŞIM VERDİ DİYEREK SAVUNMA YAPTI"
Emniyet ifade veren Basil H., "Bir arkadaşım bana sen esrar ve captagon seversin, al bunlar sende kalsın. Senden 2 gün sonra gelip alacam, karşılığından sana 1 lüp esrar ve captagon hediye edeceğim" diyerek kendisini savundu.

Söz konusu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken burada çıktığı mahkemece tutuklandı.

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