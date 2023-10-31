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Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video

Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video

31.10.2023 | 12:16

Antalya’da dün falezlerde bulunan çocuk cesediyle ilgili olarak 1 hafta önce evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin annesi adli tıpta elbiselerden kızını teşhis etti. Cenazenin yapılan DNA testinden sonra kimliğinin netlik kazanması durumunda aileye teslim edileceği öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre bir genç bir kız çocuğuna ait olduğunu tespit etti.

ACILI ANNE ELBİSELERİNDEN TEŞHİS ETTİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Antalya'da okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Morguna gitti. Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi. DNA testinden cenaze Aylin Kaya'ya ait olduğu netleşirse aileye teslim edilecek.

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