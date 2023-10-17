Fırıncı un fabrikası çalışanını silahla gasp etti! | Video 17.10.2023 | 10:46 Adana’da un fabrikasında tahsilatçı olarak çalışan kişiyi silahla gasp eden zanlının ekmek fırını sahibi olduğu ortaya çıktı. Polis, silahlı soygunu gerçekleştiren 4 kişiyi yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da ekmek fırını ortağı Ali S. (24), arkadaşı Süleyman Ş.'nin kullandığı motosikletle birlikte un fabrikasında borç tahsilatı yapan Mehmet A.'nın otomobilinin önünü kesti. Kasklı soygunculardan Süleyman Ş., elindeki silahı Mehmet A.'ya doğrulturken Ali S.'de otomobilin arka koltuğundaki içinde 139 bin TL bulunan çantayı aldı. Gaspçılar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, 100'e yakın izlediği kamera kaydında soyguncuların kimliklerini tespit etti. 4 soyguncudan birisinin fırın sahibi Ali S. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinde Ali S. ve Süleyman Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu.

SOYGUN ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, 11 Ekim'de Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Un fabrikasında çalışan Mehmet A. (33), tahsilat yapmak için mahalledeki ekmek fırınına gitti. Parayı almak için otomobilde bekleyen Mehmet A.'nın yanına motosikletli ve kasklı 2 şüpheli geldi. Motosikleti kullanan şüpheli tabanca doğrulttuğu Mehmet A.'yı tehdit etti, arkasında oturan suç ortağı ise otomobilin arka koltuğundaki içinde 139 bin TL bulunan çantayı aldı. Şüpheliler, motosikletle olay yerinden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA 4'E BÖLÜNDÜ

Mehmet A.'nın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, soygunu gerçekleştiren kişinin ekmek fırınının ortağı Ali S., motosikleti kullananın ise arkadaşı Süleyman Ş. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 zanlının olayı, mahalleden arkadaşları Adem Y. (20) ve Veysel A. (21) ile planladığını, parayı da kendi aralarında paylaştıklarını belirledi.

125 BİN LİRA PARA BULUNDU

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, olaydan saatler sonra Süleyman Ş.'yi Anadolu Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Saklandıkları adresleri belirleyen polis, diğer 3 şüpheliyi de evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Mehmet A.'nın, içinde çek ve senetlerin bulunduğu çantası bir evin bahçesine atılmış halde bulundu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise gasbedilen paranın 125 bin TL'si, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile motosiklet ele geçirildi.

PARA TESLİM EDİLDİ

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali S. ile Süleyman Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Adem Y. ile adli kontrol şartıyla Veysel A. ise savcılıktan serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise Mehmet A.'ya teslim edildi.