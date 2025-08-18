Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.08.2025 | 09:34 Hatay'da freni boşalan arazöz, park halindeki araçlara ve bir iş yerine çarptı o anla kameraya yansıdı ve sürücü kendini araçtan atarak yaralı şekilde kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 27 ANU 170 plakalı FORD marka arazöz, seyir halindeyken fren arızası yaşadı. Kontrolden çıkan araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen duramayınca park halindeki 31 ASP 488 plakalı FIAT marka otomobile, 31 AOK 371 plakalı hafif ticari araca ve ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.A. çarpışmadan önce kendini araçtan dışarı atarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Filmleri aratmayan görüntülerin yaşandığı olay an be an kameraya yansıdı.

Kaza anına tanıklık eden Hüseyin Dağ," Yokuştan aşağı inerken freni patlamış. Abi o can havliyle kendini arabadan aşağı attı. Sonrasında durdurmak için tekrar freni, el frenini çekmek için araca binmeye çalıştı ama binemedi. Araç ayağının üzerinden geçti. Ondan sonra iki araca çarptı, bir dükkana girerek durabildi" dedi.

Kaza sonrası araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.