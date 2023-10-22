Video Yaşam Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video

Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video

22.10.2023 | 08:37

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tır, önündeki minibüse çarpıp yol çalışması yapan ekiplerin arasına daldıktan sonra alev aldı. Feci kazada 3 kişi ölürken 11 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, önce önündeki minibüse çarparak savurdu daha sonrasında ise yol asfalt çalışması yapan karayolları ekiplerinin arasına dalarak devrilerek alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KAZA SONRASI ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRDÜ
Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangına müdahale edere söndürdü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk değerlendirmede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada ölenlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:22
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 22.10.2023 | 08:36
Gamsız kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 03:49
"Gamsız" kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 22.10.2023 | 08:36
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 02:06
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 22.10.2023 | 08:37
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 03:53
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 22.10.2023 | 08:36
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 04:30
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 21.10.2023 | 16:50
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 01:32
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 21.10.2023 | 15:54
Bağcılar’da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 01:34
Bağcılar'da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 21.10.2023 | 15:55
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 02:13
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 21.10.2023 | 15:54
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 00:50
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 21.10.2023 | 15:27
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 04:55
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 21.10.2023 | 14:31
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 00:34
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 21.10.2023 | 14:07
Aynı istikamete giden tur minibüsleri çarpıştı: 4’ü turist 6 yaralı | Video 03:57
Aynı istikamete giden tur minibüsleri çarpıştı: 4'ü turist 6 yaralı | Video 21.10.2023 | 14:04
Kırmızı ışıkta geçti, ceza yiyince itiraz etti: Kendimden eminim | Video 03:33
Kırmızı ışıkta geçti, ceza yiyince itiraz etti: "Kendimden eminim" | Video 21.10.2023 | 13:55
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı | Video 00:59
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı | Video 21.10.2023 | 13:43
Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:11
Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 21.10.2023 | 13:43
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu 01:19
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu 21.10.2023 | 13:21
İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 00:05
İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 21.10.2023 | 13:17
Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video 01:13
Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video 21.10.2023 | 12:31
Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı | Video 04:33
Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı | Video 21.10.2023 | 12:11
Bağcılar’da havaya ateş açarak gasp yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:16
Bağcılar’da havaya ateş açarak gasp yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 21.10.2023 | 12:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA