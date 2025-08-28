Video Yaşam Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video
28.08.2025 | 14:47

Mersin'de bir kadın sürücü, sitenin otomatik kapısının açılmasını beklerken biranda gaza yüklenince demir kapıyla içeri yaya olarak giren komşusuna çarptı.Kazada yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken bacağında 4 kırık olduğu öğrenildi.

Kaza, dün merkez Mezitli İlçesi Soli Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki bir sitenin girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, oturduğu sitenin önüne otomobiliyle gelen kadın sürücü H.K. , kapının açılması için beklemeye başladı.Kapı açılmaya başladığı anda biranda gaza yüklenen sürücü aracıyla, hem kapıyı hem de içeri yaya giren komşusu Eşref Asil'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede bacağında 4 kırık olduğu öğrenilen Asil'in bugün ameliyata gireceği öğrenildi.

"FREN YERİNE GAZA BASIYOR"
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren site yöneticisi Mehmet Murat," Site sakinimiz hanımefendi içeri girerken, dalgınlıkla fren yerine gaza basıyor. Gaza bastığı için de o an şoka giriyor, kapıya çarpıyor. Kapının önünde birbirleriyle konuşun komuşumuzun birine de çarpıyor, bir tane komşumuz da son anda kendisini kenara çekmesiyle kurtuluyor. Bir facianın önüne geçildi. Yaralı şu anda hastanede ayağında kırık var. Herhangi bir hayati tehlikesi olmaması sevindirici bizim için"dedi.

Komşular arasında herhangi bir husumet veya başka bir durum söz konusu olmadığına değinen Murat," Anlayışlılar, biz gerekenleri kendileriyle konuştuk. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Herhangi bir husumetli bir mevzu değil. Tamamen kaza"diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

