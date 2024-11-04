Video Yaşam GFB liderinin tehdit ve peruk giydirme anları kamerada | Video
GFB liderinin tehdit ve peruk giydirme anları kamerada | Video

GFB liderinin tehdit ve peruk giydirme anları kamerada | Video

04.11.2024 | 13:47

Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri ve beraberindeki 7 kişi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri, ‘gasp’, ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ olarak gösterildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri C.G. ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı video sonrası harekete geçti. Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi, sorguya alındı. Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri C.G.'nin fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
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