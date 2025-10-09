Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan hortum, bir lisenin çatısını uçurup ağaçları devirdi. Bu anlar anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı, yaşanan afetin ardından okulda hasar tespit çalışması yapktı. Eğitime iki gün ara verilen okulda, yeniden eğitim başlayabilmesi için onarım hazırlıkları başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, okulun çatısının uçması ve uçan çatının altında kalan araçlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 09.10.2025 | 13:45
00:40
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:58
Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:15
00:20
01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
02:49
00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
00:31
00:14
00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
02:06
01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34
11:39
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 08.10.2025 | 21:06