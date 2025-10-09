Video Yaşam Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video
09.10.2025 | 13:45

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan hortum, bir lisenin çatısını uçurup ağaçları devirdi. Bu anlar anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bucak Mahallesi'nde fırtına ile birlikte oluşan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ders esnasında okulun çatısını uçurdu. Ağaçlar kökünden söküldü, demir bayrak direği devrildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı, yaşanan afetin ardından okulda hasar tespit çalışması yapktı. Eğitime iki gün ara verilen okulda, yeniden eğitim başlayabilmesi için onarım hazırlıkları başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, okulun çatısının uçması ve uçan çatının altında kalan araçlar yer aldı.
