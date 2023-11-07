İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü | Video
Levent’te bir İETT şoförü, kendisini sağ şeritten geçmek isteyen bir başka sürücünün üstüne yürüdü. Aracından inerek küfür ve tehditler savuran otobüs sürücüsü, yolcuların araya girmesiyle aracına döndü. Yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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