Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video
İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve ‘Işıkkent Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, 6136 SKM, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüpheliler tespit edilirken, 13 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda aralarında suç örgütünün ele başının da bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet av tüfeği, ele geçen silahlara ait çok sayıda mühimmat, çok miktarda uyuşturucu içerikli ilaç ve usulsüz yazılmış renkli ilaç reçeteleri ele geçirildi. Ayrıca, hakkında 29 ayrı suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.Ç. isimli şüpheli de icra edilen operasyonda yakalandı.
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