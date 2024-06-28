Video Yaşam Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video
Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video

Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video

28.06.2024 | 12:46

İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve ‘Işıkkent Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Işıkkent Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, 6136 SKM, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüpheliler tespit edilirken, 13 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda aralarında suç örgütünün ele başının da bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet av tüfeği, ele geçen silahlara ait çok sayıda mühimmat, çok miktarda uyuşturucu içerikli ilaç ve usulsüz yazılmış renkli ilaç reçeteleri ele geçirildi. Ayrıca, hakkında 29 ayrı suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.Ç. isimli şüpheli de icra edilen operasyonda yakalandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video 01:10
Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video 28.06.2024 | 12:46
Malatya’da yolcu otobüsünde 13 kilogram skunk ele geçirildi | Video 00:37
Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram skunk ele geçirildi | Video 28.06.2024 | 12:46
Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video 03:05
Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video 28.06.2024 | 12:45
Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ’daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 05:22
Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ'daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 06:50
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 28.06.2024 | 12:22
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 01:24
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 01:00
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.06.2024 | 11:33
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:06
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 28.06.2024 | 11:33
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 01:29
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 28.06.2024 | 11:23
Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 00:47
Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 28.06.2024 | 11:22
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:31
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.06.2024 | 11:05
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 00:12
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 28.06.2024 | 10:54
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 03:39
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 28.06.2024 | 10:48
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 06:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 28.06.2024 | 10:28
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 00:12
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.06.2024 | 10:28
Adana’yı karıştıran ’Sapıktır’ ilanı | Video 03:00
Adana'yı karıştıran 'Sapıktır' ilanı | Video 28.06.2024 | 10:13
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 01:29
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 28.06.2024 | 09:49
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 04:04
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 28.06.2024 | 09:49
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 02:30
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 28.06.2024 | 09:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA