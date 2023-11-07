İstanbul’da 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video
İstanbul’da düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 1 ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan tekne sahibine 24 bin 840 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü.
Midyeleri toplayan tekne sahibi Y.G. adlı kişiye "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 24 bin 840 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı.
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