İstanbul’da 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 07.11.2023 | 15:31 İstanbul’da düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 1 ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan tekne sahibine 24 bin 840 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları kontroller sonucunda 50 çuvalda toplam 1 ton akivades cinsi midye buldu. Yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen midyelere el konuldu.Midyeleri toplayan tekne sahibi Y.G. adlı kişiye "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 24 bin 840 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı.