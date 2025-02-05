Video Yaşam İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video
İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video

İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video

05.02.2025 | 11:42

Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş, evde aldığı "sarı serum" tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinde "sarı serum" tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş tedavinin ardından fenalaşarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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