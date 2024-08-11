İzmit'te düğün salonunda kavga! Gözaltılar var
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi'nde bulunan Mevlana Düğün Salonu'nda, önceki akşam gerçekleşen bir cemiyet esnasında, bazı kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgayı ayırmak için olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olayda 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
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