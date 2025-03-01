Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53 Bartın'da bir kafede iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İş yeri sahibi Onur Ç. ile müşteri Berkay K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile ikili birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Onur Ç.'nin şikayeti sonrası Berkay K. gözaltına alındı.