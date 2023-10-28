Video Yaşam Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video

Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video

28.10.2023 | 15:02

Bolu’da bir kafede jel yakıtlı ocağın patlaması neticesinde garsonun elinde ve yüzünde yanıklar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Borazanlar Mahallesinde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede çalışan Seyran Ç., müşterilere çay servisi yapmadan önce jel yakıtlı ocağı yakmak istedi. Jeli ocağa döken garson, meydana gelen patlamayla elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Meydana gelen olayda patlama sesinin de duyulması üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı garson, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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