Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video
Bolu’da bir kafede jel yakıtlı ocağın patlaması neticesinde garsonun elinde ve yüzünde yanıklar meydana geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı garson, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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