Kağıthane'de Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı | Video
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurun etkisiyle Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı. Olay yerine gelen belediye ekipleri suyu tahliye ederken, trafikte de yoğunluk yaşandı.
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