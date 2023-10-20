Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video
Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile öğrenci yaralandı.
Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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