Video Yaşam Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video
Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video

Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video

20.10.2023 | 12:32

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile öğrenci yaralandı.

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Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Merve A.'ya çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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