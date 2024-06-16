Video Yaşam Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı | Video
Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı | Video

Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı | Video

16.06.2024 | 12:30

İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde yoldan çıkan minibüs, şarampolde takla attı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Kastamonu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Muzaffer Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Muzaffer Ö. ile engelli oğlu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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