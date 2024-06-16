Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı | Video 16.06.2024 | 12:30 İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde yoldan çıkan minibüs, şarampolde takla attı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Kastamonu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Muzaffer Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Muzaffer Ö. ile engelli oğlu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.