Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı | Video
İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde yoldan çıkan minibüs, şarampolde takla attı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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