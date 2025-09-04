Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik o soru!
ATV’nin beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ferhat Kürşat Kasapoğlu, 500 bin TL değerindeki o soruyu açtırdı. İşte Milyoner’e damga vuran o soru!
