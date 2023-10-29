Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geldi. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu. Zehra Güneş yarışırken, sürpriz telefon jokerinde Volkan Demirel’in yer alması yarışmaya adeta damga vurdu. İşte ayrıntılar!