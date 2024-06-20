Video Yaşam Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı | Video
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı | Video

Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı | Video

20.06.2024 | 08:46

Küçükçekmece’de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı bina alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı binada çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TÜRK BAYRAĞINI İTFAİYE EKİPLERİ YERİNDEN ÇIKARIP ALDI
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları esnasında alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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