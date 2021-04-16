Video Yaşam Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı
16.04.2021 | 12:12

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Mersin'de annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kıran taksi şoförü Emircan D. (21), adliyeye sevk edildi. Emircan D.'nin, taksisine binmek istemeyen kardeşini durdurmak için önüne kırdığını söylediği öğrenildi.

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Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan C.G.D., eşyalarını bir çantaya koyup, annesine evden ayrılacağını söyledi. Ancak annesi, C.G.D.'nin bu kararına karşı çıktı. C.G.D. tüm uyarılarına karşın evden çıkınca, annesi taksi şoförlüğü yapan oğlu Emircan D.'yi arayıp, bilgi verdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle kız kardeşini aramaya başladı. Emircan D., kardeşi C.G.D.'yi Üniversitesi Caddesi?nde yürürken görüp, taksiyle yanına yaklaştı.


Emircan D., kardeşinden araca binmesini istedi. Ancak genç kız, ağabeyinin bu isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle manevra yaparak kardeşine hafif şekilde çarptı. Yere düşen C.G.D. çığlık atarken, Emircan D. ise araçtan indi. Kısa süreli tartışmanın ardından genç kız bölgeden ayrıldı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Emircan D. ile kız kardeşi C.G.D.'yi polis merkezine götürdü. C.G.D., ağabeyinden şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan Emircan D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı.


Emircan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


'KARDEŞİMLE ARAMIZDA SORUN YOK'
Emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorularını yanıtlayan Emircan D., "Sadece kardeşimizi koruduk, bu da suç yerine geçiyorsa bilemeyiz artık" dedi. Emircan D., "Kardeşinle barıştın mı?" sorusunu ise, "Kardeşimle bir sorunum yok benim. Aracı üzerine sürmedim. Önüne kırmak istedim o da adım atarken çarptı" diye yanıtladı.

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