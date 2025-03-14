Motokuryelerin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde iki motokuryenin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 07 BUG 387 plakalı motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki motosikletin birbirine çarptığı an yer aldı.
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