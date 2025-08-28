Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33 Hatay’da motosikletle 5 saniyelik akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı ve aracı trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahıs, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi.