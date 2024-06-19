Video Yaşam "Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video

"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video

19.06.2024 | 15:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme-tokat saldıran 5 şahıs polis ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Heykel arkasındaki yeşil alanda meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 grup arasında 'Neden korna bastın' tartışması çıktı. Otomobilden inen 5 şahıs birbirine girdi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıramayan ekipler, biber gazı sıkarak tarafları sakinleştirdi. Kavgaya karışan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Neden korna çaldın kavgası kamerada | Video 02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 01:40
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 19.06.2024 | 14:19
Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği yiyecekleri iade etti | Video 02:41
Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği yiyecekleri iade etti | Video 19.06.2024 | 14:19
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 00:39
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.06.2024 | 14:21
Adalar İskelesi’nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 03:19
Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 19.06.2024 | 13:18
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 01:01
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 19.06.2024 | 12:44
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 03:04
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 19.06.2024 | 10:47
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 00:45
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 19.06.2024 | 12:36
Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı | Video 02:02
Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı | Video 19.06.2024 | 12:28
Şile’de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 00:53
Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 19.06.2024 | 11:16
Salda Gölü’nde dalgaların sürüklediği küçük kız böyle kurtarıldı | Video 09:27
Salda Gölü'nde dalgaların sürüklediği küçük kız böyle kurtarıldı | Video 19.06.2024 | 10:47
Beytüşşebaplı sporcular 35 kilometrelik mendereslerde rafting yaptı | Video 02:13
Beytüşşebaplı sporcular 35 kilometrelik mendereslerde rafting yaptı | Video 19.06.2024 | 10:45
Başakşehir’de çocuklarını rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı | Video 03:56
Başakşehir’de çocuklarını rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı | Video 19.06.2024 | 09:02
Sultanbeyli’de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 01:51
Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 19.06.2024 | 10:28
25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 00:21
25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 19.06.2024 | 09:50
Bursa’da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı | Video 01:54
Bursa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:45
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu! O anlar kamerada | Video 00:09
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu! O anlar kamerada | Video 19.06.2024 | 09:45
Çanakkale’de 14 saattir kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale başladı | Video 02:28
Çanakkale'de 14 saattir kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale başladı | Video 19.06.2024 | 09:01
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video 00:20
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video 19.06.2024 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA