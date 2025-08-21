Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video
Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuğun sağ olarak kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Nefes kesen operasyonda çocukların kayalıklar üzerinde yardım bekleyişi ve Sahil Güvenlik ile AFAD ekiplerinin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2025 | 14:06
02:48
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 21.08.2025 | 14:05
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 21.08.2025 | 14:04
02:17
TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49
03:30
Avcılar D-100'de minibüs alev alev yandı | Video 21.08.2025 | 13:42
03:01
06:20
Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 21.08.2025 | 12:51
07:42
00:17
01:05
02:15
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 21.08.2025 | 11:12
00:36
Beyoğlu'nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42
01:28
00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
02:36
06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
01:58
03:25