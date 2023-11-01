Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video 01.11.2023 | 14:27 Çorum’da iki kişinin içinde bulunduğu otomobil Çomar Barajı'na uçtu. Baraj gölüne düşen otomobilde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar bir otomobilin baraja uçtuğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölüne düşen otomobilde boğulmak üzere olan A.A.S (55), isimli kadını itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısını açarak boğulmaktan son anda kurtarırken M.Ö. (80), isimli yaşlı adamın araç içerisinde cansız bedeni çıkardı. Kurtarılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.