Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video
Çorum’da iki kişinin içinde bulunduğu otomobil Çomar Barajı'na uçtu. Baraj gölüne düşen otomobilde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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