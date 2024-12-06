Samsun'da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'da polisin takibi sonucu 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
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