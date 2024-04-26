Şanlıurfa’da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
VALİ ŞILDAK'TAN KARARLILIK MESAJI
Şanlıurfa'nın her zaman huzur ve güvenin adresi olarak anılması için uyuşturucu konusundaki hassasiyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak," Mücadelede özveriyle çalışan bütün personellerimizi tebrik ediyorum" dedi. Vali Şıldak, ayrıca mücadelede vatandaş desteğine de değinerek herhangi bir olayda 112 hattına veya UYUMA Programına ihbarda bulunulmasını istedi.
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