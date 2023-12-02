Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17 Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 7 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.Öte yandan ilçede jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimde ise kasten öldürme suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda sürücüye 71 bin 515 TL trafik para cezası uygulanarak 4 araç trafikten men edildi.