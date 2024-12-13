Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 13.12.2024 | 16:11 Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 11 kilo 500 gram skunk, bin 372 hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'inin ise işlemleri sürüyor.