Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'inin ise işlemleri sürüyor.
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