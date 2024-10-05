Scuba dalgıcından pet şişeli şaşırtan basınç farkı deneyi! Dalgıçlar neden dekompresyon yapar?
18 metre derinlikte pet şişeyi regülatörden soluduğu hava ile dolduran suba dalgıcı ilginç bir deney yaptı! 18 Metre derinlikteki basınç ile deniz seviyesindeki basın farkı sebebiyle genleşen hava pet şişeyi patlamanın eşiğine getirdi. Deney basınçlı hava tüpleri ile dalan scuba dalgıçlarının neden dekompresyon işlemi yapmaları gerektiğini de ortaya koymuş oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
07:36
01:42
Hatay'da küçük çocuğu ezdikten sonra kaçan motosiklet sürücüsü kamerada 05.10.2024 | 10:04
02:10
05:37
03:00
İstanbul Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı 05.10.2024 | 09:36
00:05
Tarsus'ta 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı 05.10.2024 | 08:56
02:17
İstanbul Fatih'te kan donduran vahşet: İki kadını öldürüp surlardan atladı 05.10.2024 | 08:51
01:19
00:06
00:32
Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı 04.10.2024 | 15:47
00:40
Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı 04.10.2024 | 15:42
00:28
Kuşadası'nda domuzu arka ayaklarından yakalayıp eğlenen vatandaş kamerada 04.10.2024 | 15:34
01:38
İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 04.10.2024 | 15:26
00:17
Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada 04.10.2024 | 14:04
00:30
Kim Milyoner Olmak İster? Fragman 4 Ekim 2024, Cuma 04.10.2024 | 14:02
02:49
01:18
İstanbul Beşiktaş'ta üniversite bahçesindeki inşatta yangın: 04.10.2024 | 10:40
00:42
Rize'de bıçaklı dehşet! Babasını öldürdü, annesini yaraladı 04.10.2024 | 10:39
00:45
Kör Nokta 3.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 04.10.2024 | 10:33