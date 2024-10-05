Scuba dalgıcından pet şişeli şaşırtan basınç farkı deneyi! Dalgıçlar neden dekompresyon yapar?

18 metre derinlikte pet şişeyi regülatörden soluduğu hava ile dolduran suba dalgıcı ilginç bir deney yaptı! 18 Metre derinlikteki basınç ile deniz seviyesindeki basın farkı sebebiyle genleşen hava pet şişeyi patlamanın eşiğine getirdi. Deney basınçlı hava tüpleri ile dalan scuba dalgıçlarının neden dekompresyon işlemi yapmaları gerektiğini de ortaya koymuş oldu.