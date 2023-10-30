Video Yaşam Silah kaçaklarına operasyon: 4 gözaltı | Video
Silah kaçaklarına operasyon: 4 gözaltı | Video

Silah kaçaklarına operasyon: 4 gözaltı | Video

30.10.2023 | 11:01

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

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