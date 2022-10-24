Video Yaşam Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video
Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video

Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video

24.10.2022 | 08:58

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Beşiktaş’ta model arkadaşının doğum günü için 1.5 yıllık sevgilisiyle eğlence mekanına gelen Sırp model kadın, gece sonunda otele gittiği adamdan bin dolar istedi. Adamın parayı vermeyerek otelden ayrılması üzerine kadın, hem paralarının çalındığını hem de tecavüze uğradığını belirterek emniyete şikayette bulundu. Beşiktaş polisinin yaptığı çalışmada kadının iftira attığını ortaya çıkarılması üzerine gözaltına alınan adam serbest bırakıldı.

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Olay, geçtiğimiz 17 Eylül cumartesi günü 04.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü. Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. İlişkinin ardından D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığını ve 5 bin avro ile 2 bin lira parsının olmadığını iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

ÇİFTİN SAMİMİ OLARAK OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
Şikayetin üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi. Emniyette ifadesi alınan kadın D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bit gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.

"KENDİ RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK"
İfadenin ardından D.E. devam eden çalışmalarda gözaltına alınarak emniyette ifadesi alındı. Adam ifadesinde, Sladana Milojev'in eski sevgilisi olduğunu, kendisine zaman zaman kendi rızası ile para verdiğini ancak herhangi bir ödeme almadığını söylediği öğrenildi. Olay günü saat 23.20 sıralarında bir barda buluştuklarını, ardından başka bir mekana gittiklerini, saat 03.30 sıralarında ise Sladana Milojev'in konakladığı otele giderek kendi rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

İFTİRA ATILDIĞI TESPİT EDİLEN ADAM SERBEST BIRAKILDI
İlişkinin ardından kendisinin otelden ayrılmak istediği zaman ise kadının kendisinden bin dolar talep ettiğini, kendisinin bu parayı vermeyi kabul etmediğini ve kendisini bu konu hakkında iki kere aradığını ancak şahsa para vermediğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu kadının ise iftira attığı tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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