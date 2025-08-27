Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şahıs bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Boş kovanları toplayan polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:25
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 27.08.2025 | 08:16
00:45
00:27
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 26.08.2025 | 19:25
00:41
04:26
01:27
02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
00:45
04:01
01:32
01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
03:17
00:12
01:08
00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
00:16
01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54