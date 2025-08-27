Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 27.08.2025 | 08:16 Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şahıs bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Boş kovanları toplayan polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.