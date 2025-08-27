Video Yaşam Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video

Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video

27.08.2025 | 08:16

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şahıs bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Boş kovanları toplayan polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 04:25
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 27.08.2025 | 08:16
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 00:45
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 27.08.2025 | 08:16
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 00:27
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 26.08.2025 | 19:25
Çanakkale Boğazı’nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 00:41
Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 26.08.2025 | 16:28
Samsun’da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:26
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 01:27
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16
İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 03:17
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:08
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.08.2025 | 11:41
Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 10:30
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY